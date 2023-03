Sotto il treno per una dose, la tragica fine di Nina

Era sui binari a caccia di una dose di eroina. Ha sfidato per l’ennesima volta i treni dell’alta velocità per procurarsi la droga dai pusher, che, dopo lo smantellamento dell’ex boschetto di via Sant’Arialdo, si sono spostati lungo la sede ferroviaria tra Rogoredo e San Donato Milanese per sfuggire ai controlli. Martedì sera, però, un convoglio l’ha travolta, non lasciandole scampo. È morta così Nina L., 44 anni, già nota alla polizia come abituale frequentatrice delle mini-piazze di spaccio della zona. Stando a quanto risulta, nel maggio scorso, gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura le avevano notificato un divieto di accesso alle aree urbane, meglio noto come Daspo urbano, proprio per inibirle l’area della stazione ferroviaria di Rogoredo.

Purtroppo, quel provvedimento non è bastato a salvarle la vita: stando ai primi accertamenti investigativi degli agenti della Polfer, Nina è morta nello stesso modo in cui sono deceduti negli ultimi anni altri eroinomani, disposti a rischiare la propria incolumità per procurarsi una dose di "nera". Proprio per scongiurare tragedie del genere, che continuano a funestare la periferia sud della città nonostante le continue operazioni delle forze dell’ordine contro lo smercio al dettaglio di stupefacenti, dalla primavera scorsa a oggi, gli specialisti di via Fatebenefratelli ha emesso 42 provvedimenti di Daspo urbano nei confronti di altrettanti tossicodipendenti.

Una decina di giorni fa un altro investimento, tra le stazioni di San Donato Milanese e Borgolombardo: in quell’occasione, la sera del 19 febbraio, era morto un uomo dall’età apparente di circa 40 anni che non aveva documenti con sé; inutili i soccorsi di sanitari di Areu e vigili del fuoco.

N.P.