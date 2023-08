Sostenibilità e ambiente Trenord lava i treni con acqua piovana filtrata e recuperata

di Davide Falco

Trenord porta la sostenibilità a Novate, per il lavaggio dei treni si utilizzano le acque meteoriche. Grazie a un impianto di recupero delle acque piovane, le acque vengono raccolte, filtrate e usate poi per le attività di pulizia interna ed esterna dei convogli, oltre che per la rimozione dei graffiti. Da oggi l’intero fabbisogno idrico per le attività di pulizia che si svolgono a Novate è coperto dall’acqua recuperata dall’impianto. Dopo una fase di collaudo avviata da marzo 2022, la struttura in cui si svolge manutenzione dei treni, lavora a pieno regime dalla fine di ottobre, in corrispondenza delle prime piogge consistenti dopo mesi estivi di forte siccità. Oggi l’intero fabbisogno idrico per le attività di pulizia che si svolgono a Novate è coperto dall’acqua recuperata dall’impianto. Questo è un passo concreto per la transizione ecologica degli impianti di manutenzione di Trenord. La prossima sfida è diffondere questa buona pratica anche ad altri depositi, in armonia con quanto previsto dal piano di sostenibilità Trenord. "Riduciamo gli sprechi di questa preziosa risorsa, l’acqua, specie in un contesto come quello attuale, di grande stress idrico. Dopo la fase di collaudo, ottobre 2022 a oggi abbiamo recuperato complessivamente 435.000 litri di acqua , con picchi di 70.000 litri nei mesi di alta piovosità. Questo progetto rappresenta un passo concreto di Trenord di sostenibilità verso la transizione ecologica dei suoi impianti manutentivi", spiega Annalisa Bozza, responsabile ambiente e sostenibilità di Trenord. Come funziona tecnicamente la raccolta? "Le acque meteoriche, dalla copertura degli edifici, dei piazzali e delle vie dell’impianto, vengono raccolte in una vasca di laminazione e da qui trasferite in sei pozzetti che le indirizzano in una stazione di recupero sino a riempirla. L’acqua eccedente invece viene inviata a due batterie di pozzi perdenti e da li viene rimessa nel sottosuolo. L’acqua prima di essere raccolta viene sottoposta ad un trattamento di dissabbiatura e nuovamente stoccata in due serbatoi interrati. Dopo un’ulteriore filtraggio, viene inviata all’impianto di lavaggio dei treni", conclude Tiziano Picchioni, referente ambientale dell’impianto di Novate.