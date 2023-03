Vede dei fili elettrici e lancia l’allarme pacco bomba. Ma erano batterie artigianali

Milano, 13 marzo 2023 – I carabinieri, impegnati nei servizi straordinari disposti dal Governo per la sicurezza della Stazione Centrale di Milano, sono intervenuti questo pomeriggio per un sospetto pacco bomba, segnalato da un passante, che si era insospettito per i fili elettrici che fuoriuscivano da un involucro, ricoperto di scotch, trasportato da un uomo di origini asiatiche.

I carabinieri, che stavano pattugliando la zona, sono riusciti a rintracciare subito il soggetto, un 24enne pakistano, rinvenendo nel suo zaino il manufatto sospetto, che si è rivelato essere, alle verifiche degli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Milano, un pacco batterie per biciclette elettriche realizzato artigianalmente.