Sos Parco Sud: 110 sacchi di rifiuti recuperati da volontari e Gev

Sommersi dall’immondizia: 110 sacchi di spazzatura raccolti lungo la provinciale dai volontari in poche ore. Il Sud Milano è sempre più una pattumiera a cielo aperto, in barba a chi parla di tutela del Parco agricolo Sud Milano e poi non fa nulla. Sono sempre i soliti a cercare di tamponare l’emergenza rifiuti: le Gev, guardie ecologiche volontarie e le associazioni di volontari come le sentinelle del Parco Sud e i cleanbuster. Questa volta lungo l’ex provinciale 28 Vigentina, il tratto abbandonato e divenuto strada senza uscita al confine fra Lacchiarella, Siziano e Pieve Emanuele i volontari in poche ore hanno raccolto 110 sacchi di rifiuti. Solo pochi giorni prima ne avevano raccolti una ventina alla cava di Basiglio. "Abbiamo trovato l’indirizzo in alcuni documenti che abbiamo consegnato alle Gev – spiegano le sentinelle –: speriamo che vengano beccati gli inquinatori. Quelli abbandonati a Basiglio sono sacchi con materiali di ristrutturazione e rifiuti provenienti da cantine svuotate. L’immondizia recuperata sulla provinciale è invece soprattutto spazzatura gettata da auto in transito. "Chi getta sacchetti di immondizia dalle auto e chi abbandona sacchi di spazzatura è uguale a chi sotterra rifiuti nocivi: un criminale", spiega Tony Bruson, portavoce delle sentinelle. Mas.Sag.