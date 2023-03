Sos camici bianchi Comitato Salute in campo "Ora facciamoci sentire"

di Roberta Rampini

Arrabbiati per risposte (e medici di base) che non arrivano. Ma non rassegnati, "dobbiamo far sentire la nostra voce", i cittadini del Comitato Salute e Sanità Pubblica di Pero e Cerchiate riprendono la mobilitazione per chiedere che i medici di base che sono andati in pensione in questi due anni vengano sostituiti. Dopo il presidio davanti all’ospedale di Rho lo scorso dicembre e una fitta corrispondenza negli ultimi mesi con Asst Rhodense, Ats Milano e Comune di Pero, il Comitato ha organizzato un’assemblea pubblica per sabato prossimo alle 10 al Centro Greppi. "Sono invitati tutti i cittadini che potranno raccontare la loro situazione. Sono invitati anche il sindaco, i dirigenti dell’Asst Rhodense per dare le riposte che attendiamo da mesi - commenta Patrizia Vilardo, portavoce del Comitato - in questi ultimi due anni Enti ed Istituzioni si sono trincerati dietro ad impedimenti, lacci e lacciuoli che sono posti, a loro dire, dalla nuova Legge regionale e dai limiti di spesa imposti ai Comuni. Ma ora le risposte e le soluzioni non sono più rimandabili".

Dati alla mano nel 2019 c’erano 7 medici di base, oggi per una popolazione di 9.944 ce ne sono 2 a Pero e 2 nelle frazioni di Cerchiate e Cerchiarello, ma solo due giorni alla settimana. Ma non solo il 31% degli adulti, hanno più di 60 anni (di questi 753 hanno oltre 80 anni) quindi per molti di loro avere un medico di base in un altro Comune rappresenta una criticità. "Noi vogliamo portare le istituzioni davanti ai cittadini affinché dicano loro cosa intendono fare per garantire la copertura dell’assistenza medica territoriale - conclude il Comitato -. Dopo un incontro mesi fa, stiamo ancora attendendo di conoscere le intenzioni dell’amministrazione".