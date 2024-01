Sorelle vittime per anni di abusi sessuali, arrestato il papà adottivo

Erano state adottate da piccole e portate in Italia dal Sudamerica con la promessa di un futuro migliore a Milano, sottraendole alla miseria. Ma per due sorelle, ora ventenni, la vita si è trasformata in un incubo. Avrebbero subito per anni ripetuti abusi sessuali da parte del padre adottivo (la madre è morta nel 2012 a causa di una malattia), che è finito agli arresti domiciliari e ora è sotto processo a Milano. Una triste vicenda venuta alla luce quando una delle due ragazze, la più giovane, ha trovato il coraggio di confidarsi con un’amica adulta, che poi l’ha convinta a sporgere denuncia in Procura. Nel corso delle indagini, coordinate dal pm Giovanni Tarzia, sono state anche effettuate intercettazioni ambientali nell’appartamento dove l’uomo di 58 anni viveva con le figlie adottive. Intercettazioni che hanno confermato gli abusi tra le mura domestiche, proseguiti per anni nel silenzio.

Le testimonianze delle due ragazze sono state raccolte nella fase delle indagini preliminari con la formula dell’incidente probatorio, in modo da “cristallizzare“ i racconti acquisendoli come prove prima del dibattimento. E a novembre 2022 è scattato l’arresto, dovuto anche alla necessità di allontanare l’uomo - posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico in un’altra casa - dalle sue vittime. Le sorelle, nate in Sudamerica, erano state portate in Italia da piccole seguendo una normale procedura per l’adozione internazionale, che prevede anche una attenta verifica sulle condizioni della famiglia italiana.

Famiglia che, evidentemente, era stata ritenuta idonea ad accogliere e crescere le bambine, che avevano già alle spalle un’esistenza travagliata. La malattia della madre, e la morte nel 2012, hanno però sconvolto ogni equilibrio, lasciandole in balia del padre adottivo, che si guadagna da vivere con lavori saltuari, e in una situazione precaria anche dal punto di vista economico. Una delle due, tra l’altro, ha anche problemi di salute. L’uomo ha chiesto di essere processato con rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena, e il gup Tommaso Perna ha fissato la prossima udienza a marzo. Si discutono anche questioni come il risarcimento, il mantenimento delle ragazze (seguite da un amministratore di sostegno) e l’eredità della madre adottiva deceduta. Intanto vivono in un ambiente protetto: una in comunità e l’altra nella casa di famiglia, dove però il padre adottivo non può più entrare.