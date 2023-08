Sono 61 i nuovi presidi in Lombardia "Ancora troppi precari tra i bidelli"

Scatta la ricerca dei “supplenti“ anche tra il personale tecnico e amministrativo. "Sono state fatte poche immissioni in ruolo, e quindi assunzioni a tempo indeterminato, rispetto ai posti vacanti: siamo intorno al 30% in Lombardia", spiega Massimiliano Sambruna, segretario generale Cisl Scuola Milano. Da mercoledì si procederà anche in questo caso con le nomine annuali, al 30 giugno o al 31 agosto.

"Il problema vero è che non si può andare avanti con una quantità di immissioni in ruolo che non garantiscono la stabilità del personale - prosegue il sindacalista -. Bisognerebbe assumere su tutti i posti vacanti e non solo sul turnover per dare continuità di organico e progettualità alle scuole". Alcune delle quali sono ancora in attesa di un dirigente scolastico.

"La Lombardia è stata scelta da 61 presidi che hanno vinto il concorso – spiega Sambruna –, questa settimana conosceremo i criteri e le modalità attraverso le quali saranno distribuiti i posti". Dopo le procedure di mobilità e gli ultimi pensionamenti dei dirigenti scolastici erano rimasti scoperti circa 150 posti in Lombardia: i posti restanti andranno in reggenza.

Si.Ba.