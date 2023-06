Sondaggio tra i cittadini Si volta fino all’8 giugno per la “tangenzialina”

di Monica Autunno

"Sondaggio" sulla tangenzialina nella frazione di Sant’Agata, ultimi giorni di urna aperta: poi il responso. Se prevarranno i "sì" l’ipotesi di circonvallazione della frazione sarà inserita nel pgt in via di stesura. Non sarà così in caso di prevalenza del "no". A voto ancora aperto (si potrà votare ancora nella mattinata dell’8 al Mulino Dugnani) si faranno i conti. Alla consultazione indetta dall’amministrazione avrebbero aderito, per ora, poco meno di 150 residenti della frazione. Si vota, e intanto, ancora, si discute. L’ipotesi tangenziale su via Torrente Molgora non piace a molti residenti. In molti chiedono ztl o telecamere sulla via XXV aprile, per arginare il traffico di passaggio. E in sede politica, si attacca il ‘referendum’ "senza progetto" e sulla base di un solo disegno: "Un’iniziativa assurda, finto coinvolgimento della popolazione". Della raccolta pareri nella frazione si occupano, per il Comune, l’assessore alle frazioni Fabio Varisco e il consigliere delegato alla viabilità Gaetano Greco. "Una cosa deve essere molto chiara - spiega Greco - . Il sondaggio non è sul fare o meno la nuova strada. Ma sull’inserimento, o non inserimento, del progetto nel pgt. È una consultazione in assoluta trasparenza, di cui accoglieremo l’esito. Il comune si pone in una posizione totalmente neutrale. Ci aspettavamo forse maggiore adesione. Ma i conti li faremo dopo l’8". Il sondaggio tangenziale si incastra sulle polemiche, ancora non sopite, sul senso unico sulla via XXV aprile, il vialone centrale della frazione. "In realtà - così ancora Greco - le due questioni non sono connesse. Della tangenziale ho detto. Il senso unico, che sta chiudendo la fase di rodaggio, a nostro parere funziona. Certo, vanno valutati dei miglioramenti, degli accorgimenti ulteriori, con l’obiettivo di limitare il traffico di passaggio e impedire il transito ai mezzi pesanti". L’ultima presenza dei banchetti ‘referendari’ domenica davanti alla chiesa di sant’Agata.