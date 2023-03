Sondaggio Milan "Posti premium ma prezzi bassi"

Milan in pressing per convincere i propri tifosi che un nuovo stadio sia assolutamente necessario per garantire un glorioso futuro al club. Dopo la visita di mercoledì del patron rossonero Jerry Cardinale (nella foto) al sindaco Giuseppe Sala e l’ufficializzazione dell’ipotesi di costruire il nuovo impianto nell’area dell’Ippodromo La Maura, ieri la società ha inviato una mail con una lettera-sondaggio ai propri tifosi per chiedere loro indicazioni su come vorrebbero che fosse il nuovo stadio. Nella missiva, indirizzata al "gentile milanista", si legge: "Siamo convinti che tu sia a conoscenza del nostro progetto per un nuovo stadio: una priorità per il Milan, nel percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio internazionale, per costruire la nostra nuova casa e regalare a tutti i tifosi il più bel stadio del mondo". La lettera contiene le domande del sondaggio, "un’indagine indipendente è gestita da CAA ICON, società di consulenza nel management dello sport, leader a livello globale". Si va dal modo in cui i tifosi vorrebbero raggiungere lo stadio – mezzi pubblici, auto privata – alla comodità delle sedute fino alla presenza di punti di ristorazione "di altissima qualità", al numero di toilette e alla presenza del wifi.

Nel testo si prevede "la possibilità che sia un impianto polivalente, dove possono trovare casa anche eventi come ad esempio concerti, partite della Nazionale, calcio femminile, football americano, altri eventi sportivi, conferenze e convegni". Nella lettera c’è una rassicurazione ai supporter rossoneri sui prezzi dei biglietti: "Il nuovo impianto promette dunque di regalare un nuovo modo di vivere l’esperienza stadio per tutti i tifosi. Come sottolineato nel recente passato, il nuovo standard delle aree di Premium Hospitality permetterà di mantenere calmierati i prezzi degli altri settori".

M.Min.