Solo i residenti alla piattaforma rimessa a nuovo

Riaperta la piattaforma ecologica di via Papa Giovanni XXIII, con nuove regole di accesso e con orari anche domenicali: ieri mattina, dopo oltre 3 mesi di chiusura per la manutenzione dell’impianto e per la bonifica del terreno, diversi bressesi sono subito entrati a piedi o in macchina per lasciare rifiuti nei vari cassoni aperti: cartone, metalli, sfalci del verde, vetro e macerie, con l’aiuto e con la collaborazione del personale di Amsa presente.

Per accedere al centro di raccolta comunale a lato del torrente Seveso, tra pochi giorni, i soli residenti dovranno però inserire la loro tessera sanitaria nell’apposito totem all’ingresso per far alzare la sbarra ed entrare nel piazzale: qui, la cartellonistica indica dove deporre, per esempio, gli inerti, gli ingombranti, i piccoli elettrodomestici e le apparecchiature elettriche; un cassone è riservato anche alle macerie edili da portare solo nei week end. Tra gli interventi realizzati nella piattaforma ci sono "una nuova recinzione esterna e un sistema di videosorveglianza per la sicurezza dell’impianto – spiega Sergio Chirico (nella foto), assessore bressese all’Igiene urbana e all’Ecologia –. I cittadini hanno ora un centro di raccolta comunale migliorato nella struttura e potenziato negli orari. Quindi, in via Papa Giovanni XXIII devono essere conferiti i rifiuti come le potature, i metalli, il vetro e la carta, mentre nel parcheggio di via Don Pozzi nella giornata del sabato sarà presente il camion Eco-mobile per il conferimento dei toner, degli oli e materiali esausti". Si può accedere alla piattaforma dal martedì al sabato, con orario continuato dalle 8.45 alle 17, e la domenica mattina, dalle 8.45 alle 12. L’unico giorno di chiusura è il lunedì. Giuseppe Nava