Solidarietà non solo a parole Dalla Martesana a Sant’Agata generi alimentari e di conforto

di Monica Autunno

Prodotti alimentari, materiale per l’igiene personale, scatolame, generi di conforto, a Sant’Agata sul Santerno, uno dei Comuni alluvionati della Bassa Romagna in cui è stata chiamata a intervenite la squadra di volontari di Protezione civile locale, tonnellate di solidarietà in arrivo da Gorgonzola. È stato consegnato l’altra mattina il materiale che era stato raccolto, nel corso di una giornata promossa da Comune, Protezione civile, Caritas e commercianti, a metà giugno. Il recapito è avvenuto alle scuole elementari, dove l’amministrazione comunale del Comune ravennate ha attivato il punto distribuzione per i 2.900 residenti. "La delegazione gorgonzolese – così il Comune nel suo report conclusivo – ha ricevuto un’accoglienza calorosa da parte del vicesindaco Lilia Borghi e del primo cittadino Enea Emiliani, che si sono detti grati della risposta generosa di Gorgonzola. I beni sono quelli che, nei giorni dell’alluvione, erano stati espressamente richiesti dalla popolazione in difficoltà".

Un carico importante: 379 tra detersivi e prodotti per l’igiene personale, 7 pacchi di pannolini, 244 confezioni di succhi di frutta, 18 chili di riso, 98 chili di pasta, 45 chili di caffè, 40 litri di latte, 194 chili di farina, 212 chili di zucchero, 91 bottiglie d’olio, 4 di aceto e 53 di bibite, 50 vasetti tra creme spalmabili e marmellate, 31 confezioni di Nesquik, 9 pacchi di fette biscottate, 2 di corn flakes e 52 di biscotti, 508 confezioni di scatolame, 246 di tonno sott’olio, 18 di pelati e 79 di salsa di pomodoro, 2 confezioni di cibo per animali, 10 lettiere per gatti e 14 palette.

Le tute gialle gorgonzolesi avevano avuto modo di rendersi conto in diretta, nel corso degli interventi nei giorni successivi alla catastrofe, della gravità della situazione. "La diga passa a monte del paese – dice Mario Mazzeo (a destra nella foto), responsabile logistico della Protezione civile gorgonzolese – e il percorso dell’acqua ha coinvolto tutto il tessuto urbano composto quasi esclusivamente di case basse. A distanza di oltre un mese la popolazione ha ancora tanti problemi: il municipio non è ancora agibile e solo in parte lo è la caserma dei carabinieri. Molte attività economiche non sono in grado di riaprire per i gravi danni subiti. L’emergenza per loro purtroppo continua".

A tutta la cittadinanza il grazie della sindaca Ilaria Scaccabarozzi. "Ancora una volta la città ha risposto all’appello, dimostrando di saper essere concretamente vicino a chi ha bisogno". Sempre alla cittadinanza di Sant’Agata sul Santerno è dedicato un grande evento solidale che si tiene invece oggi a partire dalle 17.30, al polo del Casale a Cassina de Pecchi. In programma eventi e laboratori a offerta libera, il cui ricavato andrà interamente alle popolazioni alluvionate: burraco, scacchi, dimostrazioni sportive, lezioni di difesa personale ed esercitazioni in arti marziali e tecniche di rilassamento. Dalle 19.30 una cena solidale, seguita da una serata di ballo liscio. Organizzano le associazioni cittadine, con patrocinio del Comune.