Solidalmarket, i volontari si fanno in quattro. Spesa assicurata per 122 nuclei familiari

Numeri importanti quelli illustrati nel report del 2023 per l’attività del Solidalmarket, impegnata nel supporto ai cittadini in difficoltà in costante crescita. Nato dalla condivisione della necessità di supportare i bisogni primari delle famiglie, il progetto solidale voluto dal Forum delle associazioni di volontariato sociale è un esempio costruttivo di collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese del territorio. Sono 122 i nuclei familiari sostenuti sul territorio cassanese nel 2023, per un totale di 367 persone, cui se ne aggiungere in questi primi cinque mesi del 2024 altre 55. Basilare la collaborazione della grande distribuzione organizzata e le 8.665 ore di volontariato effettuate da 67 volontari, 43 donne e 24 uomini, pari a un valore di 103.980 euro calcolato al costo orario di 12 euro. Grazie a tutti loro è stata possibile la raccolta di 24.868 chili di prodotti solidi alimentari e 7.462 litri di prodotti liquidi. "Il nostro Comune – dice Andrea Savino, assessore alle politiche sociali – può contare sulla preziosa collaborazione di organizzazioni di volontariato molto attive e sensibili alle esigenze della cittadinanza. A nome dell’amministrazione ringraziamo tutte le associazioni e i volontari cassanesi, Lions Club e Ambito 5 di Melzo, che insieme al Comune di Cassano fanno parte della Rete che contribuisce alla realizzazione del progetto di Solidalmarket".

Tra gli obiettivi del Solidalmarket trovano spazio anche la lotta allo spreco alimentare e la volontà di fare rete attraverso l’espansione dei donatori, favorendo così la collaborazione tra le organizzazioni benefiche locali. Non manca poi l’attenzione a un futuro più equo e sostenibile, in linea con l’Agenda 2030.

Ste.Da.