Soldi del Pnrr da salvaguardare Comune e Guardia di finanza firmano un protocollo d’intesa

di Laura Lana

Un protocollo d’intesa siglato per la tutela dei fondi Pnrr. È stato firmato tra il Comune di Sesto San Giovanni e il Comando provinciale della Guardia di finanza. Con questo documento il Municipio si impegna a fornire tutte le eventuali informazioni su possibili irregolarità di cui sia venuto a conoscenza, per prevenire e contrastare ogni azione illecita. "Si tratta di uno strumento innovativo che permette di rafforzare il sistema dei controlli così da accelerare le opere e rendere più efficace ed efficiente l’azione dell’Amministrazione - commenta il sindaco Roberto Di Stefano -. Abbiamo fatto un duro lavoro per intercettare oltre 60 milioni di euro e, grazie al dialogo e la collaborazione con la Guardia di Finanza, li tuteleremo da eventuali anomalie esterne".

L’accordo ha insomma lo scopo di dare vita a una reciproca e proficua collaborazione tra istituzioni, lavorando sinergicamente per tutelare l’uso lecito delle risorse destinate al Comune e garantire così la realizzazione degli interventi previsti: riqualificazione di scuole, Villa Visconti d’Aragona, asilo Montessori, quartiere Primavera. "È essenziale garantire un presidio di legalità nel sistema dei controlli in materia di Pnrr e la Guardia di Finanza, in virtù del ruolo affidatole, opera al fine di intercettare gli elementi di possibili sistemi di frode - sottolinea il generale Francesco Mazzotta, comandante provinciale -. Per questo preciso scopo, viene valorizzato ogni utile elemento informativo e il costante raccordo informativo con i soggetti attuatori dei progetti non può che accentuare l’azione di deterrenza nei confronti dei destinatari di risorse finanziarie che potrebbero destinare le stesse a scopi illeciti".