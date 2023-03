"Sognavo di essere in un castello"

Nata il 19 agosto 1953, quando entrò al collegio delle Stelline Ida Pasqualini aveva 6 anni e respirava un’aria che sapeva già di anni Sessanta: anche in corso Magenta tutto era cambiato, rispetto al periodo molto più austero del dopoguerra. "C’era una direttrice nuova, in collegio si praticavano tutti gli sport e noi bambine eravamo innamorate del maestro di tennis. Mi trovavo talmente bene che tornavo a malincuore a casa per le vacanze. Più di tutto, mi piaceva il corso di teatro". Rimasta senza mamma a 3 anni, si ritrovò tra le Stelline accompagnata dalla nonna, che una mattina prese per mano lei e la sorella per portarle all’istituto. "Rimasi lì fino all’età di 16 anni. Frequentavo la scuola superiore Cavalieri, in via Olona, e per me era un’umiliazione presentarmi con la divisa del collegio, il marchio delle orfanelle. Allora mi procuravo dei vestiti “normali“ e, una volta fuori, mi infilavo in una portineria per cambiarmi". Ha sempre avuto fantasia, "immaginavo che il collegio fosse un castello. E io mi vedevo principessa". A 19 anni è andata a vivere da sola, lavorando come impiegata. "Mi tengo stretta la mia libertà".

M.V.