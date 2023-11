"Sognava l’arte, è morto in guerra". Hanna espone due tele del fratello

"Mio fratello era un giovane artista, morto in guerra il 5 marzo 2022. Esponendo le sue opere in vari Paesi, ne tramando il ricordo". Hanna Azarova è la sorella di Artem Azarov, 26enne di Kharkiv caduto in combattimento nella prima fase del conflitto russo-ucraino. Di lì a pochi mesi si sarebbe laureato all’Accademia del design e delle belle arti. Il suo sogno di promuovere una propria mostra è stato raccolto da Hanna, che sta cercando di realizzarlo, ancorché postumo, facendo conoscere in vari contesti l’estro e la passione del fratello. E così, due delle opere di Artem Azarov sono esposte alla mostra “World with women“, inaugurata ieri alle 19 e visitabile fino al 29 novembre al castello di Melegnano.

L’evento è inserito tra quelli contro la violenza sulle donne. Nei quadri di Artem ora in esposizione sono rappresentate due donne ucraine. Donne comuni, come lo sono tante madri, nonne e sorelle, "perché proprio le donne stanno pagando un prezzo altissimo per la libertà, nella speranza di un mondo migliore – dice Hanna –. Il messaggio che si vuole trasmettere è l’inutilità della guerra, che priva il mondo di persone giovani e creative. Persone come Artem, che avrebbero potuto dare tanto, se le loro vite non fossero state prematuramente spezzate". Hanna ha avviato un accurato lavoro di raccolta e conservazione delle opere del fratello, 140 in totale, con l’obiettivo, un domani, di poter realizzare anche una mostra personale.

Ricompresa nel progetto “Art against violence“, l’esposizione “World with women“ è ospitata in questi giorni a Melegnano grazie all’accordo tra il Comune e un circuito di enti, fra i quali le associazioni Vita World e Vita Ukr. Raccoglie nel complesso 55 opere tra dipinti, sculture e lavori tessili; a realizzarli artisti ucraini, iraniani, israeliani, statunitensi e italiani, "tutti accomunati dall’avere a cuore il tema del contrasto alla violenza, sia essa intesa come guerra, o come sopruso consumato tra le mura domestiche", dice la presidente di Vita World Natalia Siassina. La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle 16 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 17. La sua inaugurazione ha alzato il sipario sull’edizione 2023 delle iniziative contro la violenza sulle donne, che anche a Melegnano si articoleranno su un ricco calendario di eventi pensati per spingere all’approfondimento e alla riflessione.