Sogemi e Comune di Milano, una convenzione per la rinascita della Cascina Colombé

Le sinergie fra pubblico e privato continuano a viaggiare verso obiettivi comuni nell’interesse della comunità. Sogemi Spa ha siglato con il Comune di Milano la convenzione relativa alla concessione dell’immobile di proprietà comunale Cascina Colombé, situato in via Bonfadini 15, per la durata di 18 anni. La struttura presa in carico da Sogemi sarà destinata a nuove funzioni destinate alla collettività: spazi aggregativi per organizzazioni del terzo settore attive nel settore agroalimentare, un centro di formazione relativo ai mestieri agricoli, un infopoint per gli utenti del mercato agroalimentare, nonché spazi destinati a bar o tavole calde. "Le antiche cascine di Milano sono piccoli gioielli in una metropoli che continua a crescere, luoghi in cui l’identità storica di un quartiere può tornare a rivivere guardando al futuro" ha commentato l’assessore al Bilancio e Patrimonio Emmanuel Conte "Un progetto, coerente con il Masterplan del nuovo mercato agroalimentare e con gli obiettivi di Food policy della città, grazie al quale viene restituito alla città uno spazio abbandonato, che diventa centro generatore di progetti". L’iniziativa di recupero del patrimonio in disuso del Comune di Milano ha come obiettivo la sua la restituzione alla città. Sogemi consolida così la propria presenza: già a partire dal mese di marzo sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del mercato comunale coperto di via Rombon, a Lambrate, in cui sarà unica concessionaria del mercato comunale per i prossimi 20 anni.