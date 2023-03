Sofar, 32 esuberi: via allo sciopero "No ai licenziamenti, piano irricevibile"

di Barbara Calderola

Prima la fumata nera al tavolo, ora lo sciopero alla Sofar di Trezzano Rosa. La storica ditta farmaceutica è stata acquisita da Alfasigma, uno dei cinque colossi del settore nel Paese, che ha annunciato dopo le nozze un piano di riorganizzazione con 333 esuberi in Italia, 32 dei quali sul territorio, da qui la protesta. "Il piano mina la sostenibilità e la funzionalità delle attività. Il nostro compito è andare a fondo di questa decisione. Dobbiamo invertirne la rotta che consideriamo irricevibile", spiega Alessia Ripamonti della Filctem-Cgil. Il personale di troppo nello stabilimento di casa è spalmato su tre settori: amministrazione, servizi informatici, organizzazione congressi e gestione agenti, ieri mattina ai cancelli in via Firenze dipendenti e sindacati hanno ribadito la propria contrarietà ai licenziamenti. In campo anche il Comune, che sta svolgendo un delicato ruolo di mediazione, il sindaco Diego Cataldo e il consigliere delegato al lavoro Adelio Limonta incontreranno la direzione "per ribadire la necessità di difendere l’occupazione - dicono -. Il matrimonio fra le due società deve rispettare valori e radicamento di un marchio che per noi è fondamentale, alla Sofar, arrivata a Trezzano nel 1986, lavora metà del paese". Sovrapposizioni di ruoli, brevetti in scadenza e necessità di ricambio di professionalità obsolete sono all’origine di una decisione su cui influiscono anche aspetti congiunturali negativi che riguardano materie prime ed energia, così come i listini.

Più in generale, spiega la società in una nota, "la razionalizzazione si rende necessaria per attuare il nuovo piano industriale, volto ad assicurare la crescita futura e consentire ad Alfasigma di rispondere alle nuove sfide di un mercato in continua evoluzione". "La procedura ci preoccupa - sottolinea Cataldo - siamo alla ricerca di strumenti meno traumatici e in linea con le potenzialità del sito che per la vicinanza a Milano, la specializzazione del personale e la posizione strategica di fronte all’A4 potrebbe addirittura crescere in futuro".