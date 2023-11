Soccorso, missione a rischio: "Servirebbe più formazione"

"La società è cambiata e anche nei soccorsi in ambulanza ci si trova in mezzo a situazioni difficili da gestire". Sono queste la parole di Laura Ghirardini, 54 anni, da 35 soccorritrice volontaria caposervizio per Sos Novate.

Cosa intende per situazioni difficili?

"Capita sempre più spesso di soccorrere persone che hanno fatto uso di sostanze stupefacenti o sono armate di coltelli, intervenire in risse ed è pericoloso. Mi piacerebbe che anche nel mondo del soccorso ci fosse più formazione per la tutela di noi volontari".

A che genere di formazione si riferisce?

"Per imparare a gestire determinate situazioni, ossia quando ci troviamo davanti a persone che non ragionano, che si comportano in modo aggressivo, e non sono lucide. Il buon senso e la volontà potrebbero essere offuscate dalla paura, dal panico e questo andrebbe a incidere sulla qualità del soccorso".

Ci sono stati episodi particolari?

"Recentemente mi sono trovata a soccorrere un uomo e spostandolo ho visto un coltello spuntare dalla sua tasca. Ho avuto paura. Personalmente frequento anche un mini corso di autodifesa che si sta svolgendo a Novate e non lo faccio certo per attaccare ma eventualmente per difendermi, per sapere, capire come comportarmi se ci si trova in mezzo a determinate situazioni. Ripeto, il punto fondamentale è avere strumenti anche psicologici per non farci distrarre dalla paura e per rimanere lucidi nel soccorrere le persone".

Potete contare sul supporto delle forze dell’ordine?

"Si, ma se arriviamo prima noi, dobbiamo capire cosa sta succedendo. La prassi del nostro intervento è di agire in scene considerate sicure. Come è capitato, se vediamo ragazzi ubriachi, che hanno atteggiamenti rischiosi, attaccano, attendiamo l’arrivo delle forze dell’ordine. Il punto però è quando una scena sembra tranquilla e poi da pantaloni o giacche spuntano armi. Una volta non era così, non ci si pensava neanche. Negli ultimi anni purtroppo le cose sono cambiate. Ci sono equipaggi composti solo da donne e purtroppo, è innegabile, si rischia di più".

Altri episodi di violenza o di disagio?

"Ci sono sempre più etnie e in alcune religioni, ai colleghi uomini non viene permesso di parlare o visitare le donne. A quel punto interveniamo noi soccorritrici per mediare. Per assurdo però, poi non veniamo interpellate perché il nostro parere non conta. Noi donne visitiamo, parliamo con le mogli, riferiamo al collega soccorritore che parla con il marito. Succede spesso con le famiglie mussulmane".