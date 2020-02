Milano, 17 febbraio 2020 - Non si allenta la morsa dello smog su tutta la Lombardia. Anche ieri, domenica, i livelli di Pm10 a Milano sono stati oltre i limiti. Secondo quanto riportato dal bollettino dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Lombardia (Arpa), le quattro centraline attive in città hanno infatti registrato tra i 64 (in Senato) e i 79 (in Marche) microgrammi per metro cubo contro i 50 previsti come soglia massima. Particolato oltre la soglia consentita anche nella provincia del capoluogo lombardo, con 84 microgrammi a Pioltello-Limito, 63 a Cassano d'Adda, 80 a Turbigo e 93 a Magenta. Male anche le province di Monza (tra 68 e 78), Como (66-73), Varese (64-81) e a Merate nel Lecchese (79). Un piccolo aiuto potrebbe arrivare dal meteo, nella giornata di oggi sono infatti previste piogge. Ma già da domani il tempo tornerà soleggiato.

