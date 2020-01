Milano, 10 gennaio 2020 - Peggiora giorno dopo giorno la qualità dell'aria a Milano: giovedì nella centralina di via Senato, nel pieno centro, il Pm10 è arrivato a 96 microgrammi per metro cubo, quasi il doppio del limite massimo che è fissato a 50. I valori registrati dalle altre tre centraline della città sono stati 68, 74 e 81.Sempre secondo quanto riportato oggi nel bollettino giornaliero emesso dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Arpa) della Lombardia, i limiti del particolato sono stati superati anche nei comuni dell'hinterland del capoluogo lombardo Pioltello-Limito (78), Cassano d'Adda (56) e Magenta (58).Male anche a Como-centro (59), Merate nel Lecchese (58) e Busto Arsizio e Saronno nel Varesotto (56 e 65).

Da domani, sabato 11 gennaio, sono revocate le misure temporanee nei comuni con piu' di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nella provincia di Mantova. Restano confermate le misure di primo livello nei Comuni coinvolti in provincia di Milano. Per due giorni consecutivi i valori medi di Pm10 sono stati al di sotto del limite di 50 µg/m³ dei nella provincia di Mantova e, come previsto, verranno revocate le misure temporanee a partire da domani. Le misure temporanee di primo livello riguardano il traffico (limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano, obbligo spegnimento motori in sosta), il riscaldamento domestico (limitazione all'uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 2 stelle compresa, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni), l'agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici) e divieto assoluto di combustioni all'aperto (accensione di fuochi, falo', barbecue, fuochi d'artificio).

La nuova serie nera delle polveri inquinanti milanesi è iniziata il 27 dicembre scorso, con 52 microgrammi per metro cubo d’aria. Il primo gennaio è stato il Capodanno più inquinato da quando sono iniziate le rilevazioni, cioè dal 2005.