"Smettere di fumare si può ... con gusto"

Smettere di fumare ... con gusto e senza ingrassare. Lo raccontano nel libro che sarà presentato oggi alle 18.30 alla Mondadori di piazza Duomo lo pneumologo Roberto Boffi (nella foto), la biologa nutrizionista Anna Villarini e la giornalista Lorella Beretta insieme allo chef Cesare Battisti. Il cibo, spegano, può essere un sostegno per combattere la voglia di accendere "l’ultima sigaretta". "Ogni fumatore è diverso dagli altri e anche con il fumo ci vogliono volontà e metodo: la prima dovete cercarla voi, per il secondo proveremo ad aiutarvi a trovare il vostro. In modo piacevole. Perché il piacere è un atto liberatorio e d’amore", spiega Roberto Boffi. Diviso per stagioni, il libro è un "ricettario" di consigli scientifici e pratici per ogni periodo dell’anno, di storie e di ricette elaborate dallo chef Cesare Battisti.