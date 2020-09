Milano, 6 settembre 2020 - Multinazionali e grosse imprese che applicheranno un lavoro a distanza sempre più massiccio e strutturato, uscendo dall’anarchia generata dall’emergenza coronavirus che ha costretto da un giorno all’altro a remotizzare attività d’ufficio. Nel breve periodo il passaggio dall’home working allo smart working potrebbe «riguardare il 25-30%» della forza lavoro, secondo Maurizio Del Conte, professore della Bocconi e presidente dell’Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Metropolitana.

"Il dato, naturalmente, varia molto a seconda dei settori – spiega – ma in generale notiamo che le grosse aziende si stanno muovendo e stanno cercando di darsi una regola anche attraverso accordi con i dipendenti. Le piccole imprese, invece, sembrano meno attrezzate, anche culturalmente. Potrebbe crearsi quindi una situazione polarizzata, con piccole imprese dove la quota di lavoro da casa torna a livelli pre-Covid". Scenari in una situazione sanitaria sotto controllo, senza nuovi lockdown. Di certo, dopo il grande esperimento obbligato sull’home working, difficilmente si tornerà indietro. Eni prevede un 35% di dipendenti che andranno strutturalmente in smart, svuotando così Metanopoli. Si muovono colossi come Pirelli, banche e gruppi finanziari. L’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha spiegato che con lo smart working «servirà il 30% in meno degli spazi».

Scenario che si traduce in una crisi nera e inarrestabile, già in atto da mesi, per tutte quelle attività nate attorno agli uffici. E alla necessità di una rivoluzione nell’urbanistica e nei trasporti. Un processo delicato, anche alla luce dei problemi emersi nel corso della pandemia e sollevati più volte dai sindacati, tra lavoro da casa a tutte le ore e abusi della cassa integrazione. «È una grande occasione di modernizzazione – prosegue Del Conte, ispiratore della legge sul Lavoro agile del 2017 – ma deve essere regolata da accordi, rispettando la volontarietà e i diritti»