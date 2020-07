Milano, 29 luglio 2020 - C’è chi mette in dubbio che lo smart working abbia rivoluzionato in meglio la vita dei lavoratori. Per bar, rosticcerie, pizzerie, ristoranti, cresciuti all’ombra degli uffici nei grattacieli, il lavoro agile è invece "certamente" una sciagura. Il fatto è che anche in Fase 3 non battono cassa. Il paesaggio attorno all’architettura futuristica, soprattutto di Porta Nuova e Gioia, è desolante. La geografia umana continua ad essere a scarsa densità, come se il lockdown non fosse mai terminato. Piazza Gae Aulenti, sotto l’altissima UniCredit Tower, il quartiere generale del gruppo bancario, è diventata "dechirica". E il deserto si prolunga nella sotterranea Porta Nuova Food District, il distretto del gusto a forma di emiciclo che fino a prima del lockdown raccoglieva frotte di impiegati in pausa pranzo, attratti dalle proposte gastronomiche più varie. Adesso sedie e panche di legno sono quasi vuote. "Prima della pandemia solo in vetrina c’erano in esposizione 140 panini, adesso solo una ventina. Il calo di attività è un po’ fisiologico in questo periodo perché qualcuno è in ferie ma non è mai stato così rilevante come quest’anno" spiega Marco, responsabile di Panini Durini che ha più di dieci indirizzi in città ma qui ha riaperto solo il 18 giugno. A lui risulta che fra gli uffici in zona al momento si aggiri solo il 25% dei lavoratori. "La voce di corridoio è che a settembre torneranno in presenza il 50%. Il timore è che per ritornare alla normalità si debba attendere il 2021".

Le preoccupazioni agitano anche Alessandro Nova che gestisce con la madre "Ambroeus" in via Melchiorre Gioia, panetteria e gastronomia dai prezzi popolari, con 30 anni di storia. Nel passato lavorava in simbiosi con gli uffici Telecom e Inps che sorgevano nei dintorni, nell’ultimo decennio il centro di gravità è diventato Palazzo Lombardia. "Da quando i lavoratori della Regione sono in telelavoro è un disastro" afferma Alessandro. L’attività ha ridotto gli orari (chiude alle 18 e si concede anche una pausa fra mattina e pomeriggio) e l’offerta. "Prima a pranzo si potevano scegliere almeno 4 primi e altrettanti secondi. Adesso prepariamo al massimo 3 proposte in quantità minime". Al momento il calo di fatturato è dell’80% ma lo scenario è fosco perché gira voce che "i dipendenti della Regione torneranno alle loro scrivanie solo a dicembre".

Va un po’ meglio a CityLife ma solo perché lo shopping district e il parco pubblico aiutano a frenare l’emorragia di presenze. Anche se non si può fare il paragone con i numeri di gennaio quando in quest’area si aggiravano "6mila persone a pranzo" dice Daniele Nicà, barbiere e parrucchiere. Era l’esercito di impiegati e professionisti che affollava la triade di grattacieli: il ‘Dritto’ è sede di Allianz, lo ‘Storto’ è headquarter di Generali, il ‘Curvo’ la base di Pwc. Molti hanno ancora l’ufficio a casa. "Per il tipo di servizio che svolgiamo, noi possiamo contare su una clientela fidelizzata e il calo di affari è minimo. I veri danni ce li hanno i nostri amici della ristorazione" dice il barbiere. Marco Guadagni è titolare del bar tabacchi La Colonna in via Borsieri, gestito dalla sua famiglia dal 1977. Rispetto all’anno di fondazione lo skyline è stato completamente stravolto dai giganti in vetro, metallo e dal Bosco Verticale ma - dice Guadagni -"l’Isola non ha tradito la sua anima popolare e residenziale per i grattacieli. Anche se gli uffici nei dintorni sono vuoti, da noi il passaggio non manca mai. La nostra fortuna in quest’anno incredibile".