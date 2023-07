Sistema di sicurezza rafforzato Oltre 60 telecamere sul territorio

Si amplia il sistema di controllo del territorio grazie all’installazione di occhi elettronici per il riconoscimento ottico delle targhe, posizionati in quattro varchi della città. Le speciali telecamere possono monitorare il flusso dei veicoli e individuare quelli in black list su cui pendono illeciti: collegate a un database nazionale, sono in grado di accertare subito transiti abusivi da parte di mezzi segnalati. "Un dispositivo finanziato dal Ministero degli Interni – dichiara il vicesindaco Salvatore Gattuso – che si aggiunge agli interventi che stiamo realizzando per la sicurezza. Sono oltre 60 le telecamere posizionate nel territorio". Il Comune si è aggiudicato un finanziamento regionale da 80mila euro per implementare il sistema di sorveglianza all’interno del parco Pertini.

Francesca Grillo