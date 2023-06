Sindaco di Corsico, Divieto di Vendita e Consumo di Alcolici nel Centro Cittadino

Il sindaco Stefano Martino Ventura ha firmato l’ordinanza per "limitare il consumo di alcolici e tutelare decoro e pulizia nei luoghi pubblici - spiega -, specialmente negli spazi dove giocano i bambini". L’ordinanza vieta la vendita di alcolici da asporto dalle 20 vicino al centro cittadino, dove spesso si sono verificati episodi di vandalismi e risse dovuti all’eccesso di alcol. Inoltre, non è consentito consumare alcolici e superalcolici in luoghi pubblici, in qualsiasi contenitore. Il documento è valido fino al 16 luglio e il divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi autorizzate alla somministrazione oppure in occasione di feste, sagre ed eventi organizzati dall’Amministrazione. Dalle 20 alle 6 i titolari dei negozi dovranno sospendere la vendita di alcolici. Il divieto vale anche per le macchinette e i distributori e le multe vanno dai 500 ai 5mila euro. "Non si potrà consumare alcol per le vie del centro e nei parchi. Solo nei locali o luoghi privati".Fr.Gr.