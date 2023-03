Sindaci Parco Sud Pruiti presidente dell’Assemblea

Il sindaco Rino Pruiti è il nuovo presidente dell’Assemblea dei sindaci di Parco Sud che include oltre 60 comuni. Nei giorni scorsi, il primo cittadino di Buccinasco è stato eletto all’unanimità dai colleghi. Assume il delicato ruolo in un momento di transizione del Parco, con la revisione dello Statuto prevista dalla Giunta regionale. Al centro del dibattito e delle polemiche c’è infatti il passaggio della gestione del territorio da Città metropolitana a Regione Lombardia. Il Parco Agricolo Sud Milano è stato istituito nel 1990 e comprende aree agricole e forestali per un totale di 47mila ettari. "Mi sono battuto 33 anni fa per la costituzione del Parco Sud – commenta Pruiti – e con questo incarico torno a occuparmi in modo attivo. Dovrò gestire il passaggio di gestione insieme ai colleghi, al presidente del Parco Daniele Del Ben e al Direttivo – aggiunge il sindaco –. Metterò il mio impegno a servizio della comunità".

F.G.