Simone Cairo tenta il bis "per coerenza"

Nel segno della continuità, Simone Cairo (nella foto) è il candidato sindaco della coalizione di centrodestra. Primo cittadino uscente, Cairo, 54enne, ingegnere, sposato, ha tre figli, ed è It-manager di un’azienda del settore editoriale: è sostenuto dalla lista civica “Bresso è nel Cuore”, da Fratelli d’Italia, dalla Lega e da Forza Italia, per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. La decisione di candidarsi per un altro mandato è quella "di continuare e di concludere il lavoro iniziato – inizia Cairo –. Ho scelto di ripropormi per coerenza e per portare avanti un percorso di cambiamento della città. Ci sono progetti da terminare. Voglio impegnarmi per i prossimi 5 anni. Così come ho fatto in questi ultimi". La legislatura che si sta per chiudere, dal 2018 al 2023, è stata davvero dura "tra la legionella, il Covid-19, le crisi energetica ed economica – continua il candidato Cairo –. Sono stati anni difficili. Ci sono stato in ogni giorno bello e nei momenti difficili. Metterò ancora in campo tempo, energie, passione e disponibilità per i miei concittadini per i prossimi 5 anni. Lo farò per amore di Bresso e dei bressesi". Lo slogan della campagna elettorale di Cairo e del centrodestra locale è “Insieme per #fareBene”: "È lo stesso motto di cinque anni fa, quando mi presentai come candidato con la coalizione – conclude Cairo –. Fare bene ha sempre contraddistinto il nostro operato e lo sarà ancora, continuando a lavorare tutti insieme. Faccio i miei migliori auguri a tutti quanti hanno deciso di candidarsi per le amministrative, nel pieno rispetto delle idee di tutti". Oggi dalle 17.30, il candidato Simone Cairo e i rappresentanti del centrodestra si presenteranno alla città nella sala del consiglio comunale di via Roma. Giuseppe Nava