Sicuri in bici fino alla frazione di Ospiate

Al via i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile di collegamento tra il centro di Bollate e Ospiate. Obiettivo completare la rete di piste ciclabili e ciclopedonali per rendere la città sempre più green e vivibile. E in questo caso consentire ai bollatesi di raggiungere sulle due ruote e in sicurezza la piscina e il campo sportivo. La prima, in fase di ristrutturazione, sarà riaperta a settembre 2024, mentre per il centro sportivo è in programma un intervento di riqualificazione completa con la realizzazione di un nuovo parco pubblico. I lavori sono iniziati in questi giorni, è prevista anche la riduzione della velocità del traffico, grazie al restringimento della carreggiata a favore delle biciclette e l’abbellimento del percorso con aiuole laterali verdi.

"Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per promuovere la realizzazione di piste ciclabili – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Alberto Grassi –. Dopo quelle di via Piave e di viale Lombardia, realizzate negli anni passati, adesso iniziano i lavori in via Dante, mentre nei prossimi mesi, grazie ai fondi del Pnrr, toccherà alla pista di via Vittorio Veneto e piazza San Francesco".

Il progetto prevede l’ampliamento del marciapiede sul lato est, con realizzazione di una ciclopedonale a doppio senso di marcia, la riorganizzazione dei parcheggi, della viabilità e riqualificazione del verde. Conclusa questa prima fase, saranno asfaltate la strada e la nuova pista ciclabile. Per la realizzazione del progetto da 225mila euro sono previsti circa 5 mesi di lavori.

Ro.Ramp.