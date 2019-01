Milano, 7 gennaio 2019 - Poco piu' di un centinaio di persone si sono riunite davanti a Palazzo Marino questa sera per protestare contro l'apertura del Centro per il rimpatrio nell'ex centro per l'accoglienza di vai Corelli e per invitare il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a non applicare il decreto Salvini. Ispirandosi ai cacerolazos sudamericani, i manifestanti sono scesi in piazza armati di fischietti, pentole e campanacci, con l'obiettivo di "dare una svegliata al sindaco e alla Giunta perche' diventi operativa la mozione del Consiglio Comunale approvata a fine novembre" che chiedeva al ministro dell'Interno, Matteo Salvini di sospendere gli effetti dell'applicazione del Decreto Legge Sicurezza e ad aprire un confronto con Milano e le Citta' italiane.

"Chiediamo al sindaco un atto di coraggio - spiega Anna Camposampiero, della rete No Cpr - perche' non applichi il decreto Salvini e osservi gli otto punti che intendiamo consegnargli", che vanno dall'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo, alla rinuncia ai daspo e alla dotazione di taser agli agenti della Polizia Municipale. Striscioni anti-Salvini con scritte come ''Rubare 49 milioni o salvare 49 persone?" e "Disobbedire alle leggi razziste in mare e in terra" e cori come "Mimmo Lucano ce l'ha insegnato, disobbedire non e' reato" hanno scandito la protesta a cui hanno partecipato centri sociali e membri della sinistra radicale.

