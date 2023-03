"Sicurezza, presidio fisso in stazione"

di Roberta Rampini

"Ora basta, non possiamo rimanere in silenzio di fronte all’insicurezza che ogni giorno si vive nei pressi della stazione di Rho. Violenze, furti, degrado non sono più tollerabili". Ad alzare la voce sono Gioventù nazionale e Fratelli d’Italia che oggi dalle 9.30 alle 12.30 saranno presenti in piazza Libertà con un banchetto per la raccolta delle firme per chiedere un presidio fisso delle forze dell’ordine nella zona della stazione ferroviaria. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è stato l’accoltellamento avvenuto nella serata del 10 marzo. Ma da anni residenti e commercianti lamentano atti di vandalismo, sporcizia, episodi di spaccio, liti ed episodi di disturbo della quiete pubblica nelle ore serali e notturne.

"L’accoltellamento è l’ennesima dimostrazione di come la situazione in questi anni sia peggiorata drasticamente – spiega Andrea Recalcati, capogruppo FdI –. In consiglio comunale il tema è stato affrontato diverse volte ma la situazione non è migliorata, e anzi per poco una persona ha rischiato di essere uccisa. L’amministrazione comunale su input del centrodestra negli ultimi anni ha potenziato il sistema di videosorveglianza, ma è chiaro che questo non basta e noi lo abbiamo sempre detto, mentre la sinistra pubblicamente diceva che stavamo esagerando. Servono strumenti e azioni di prevenzione e queste possono essere realizzate ad esempio potenziando il servizio della polizia locale, specialmente nelle ore serali, e creando un presidio fisso delle forze dell’ordine che funga da deterrente contro delinquenti e malintenzionati". Questa mattina inizierà la raccolta di firme per chiedere al sindaco interventi in tempi brevi, "e contestualmente lo sollecitiamo a chiedere al prefetto un confronto urgente al fine di ottenere ulteriori risorse in termini di uomini e mezzi da dedicare alla zona della stazione – commenta Matteo Malcrida, vicepresidente provinciale di Gioventù nazionale –. Vogliano anche sensibilizzare e tenere alta l’attenzione delle istituzioni sul problema".