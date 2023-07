"Sicurezza per i nostri bambini" Mai più droga e petardi nel giardino

di Laura Lana

Petardi, bottiglie, droga, insulti e minacce. Entra di tutto nel giardino della scuola dell’infanzia "Rodari". Tutta colpa di una cancellata inadeguata, che lascia passare sguardi indiscreti e non solo. Difficile il lavoro delle maestre e insicura la permanenza dei bambini in cortile. I genitori hanno scritto una lunga lettera che l’altra sera, in commissione consiliare, è stata letta da Alberto Bortoluzzi. "Sono il papà di una bimba che frequenta il Rodari e vogliamo far presente che la recinzione del giardino per noi non è a norma. È un semplice cancello, che soltanto in parte è coperto da teli oscuranti e che ha una siepe discontinua. In molti punti i bambini sono osservabili ed è facilissimo lanciare dentro qualsiasi cosa". Il giardino è quasi tutto a bordo strada: una parte dà su via Podgora, una su viale Casiraghi e un’altra su via Montegrappa, dove c’è anche una fermata dell’autobus con tanto di panchina proprio attaccata alla recinzione. "Ci sono stati frequenti episodi molto spiacevoli, che hanno messo anche in pericolo i bambini – rivela Bortoluzzi –. Sono stati spesso urlati insulti da comitive di adolescenti, fatte minacce e lanciate anche bottiglie di vetro. I nostri figli e le maestre sono alla mercé di chi si trova all’esterno". I genitori sono esasperati da questa escalation. "È stato allontanato dalla recinzione un uomo in evidente stato di alterazione psicotropa, che stava nascondendo dell’hashish nello spazio che c’è fra la recinzione e la siepe". Ma è accaduto anche un episodio più grave. "Il 3 aprile si è verificato un incendio nel giardino, provocato da persone di passaggio che hanno lanciato probabilmente un petardo all’interno dell’area, dove alcuni bambini stavano giocando e altri stavano dormendo nell’edificio – racconta il papà –. I bambini sono stati fatti uscire, anche senza scarpe, in uno stato di agitazione preoccupante e tutto ciò non tollerabile".

Si chiede un intervento al Comune. "Le maestre che lavorano e i bambini devono stare al sicuro e sentirsi sereni nel giocare all’esterno. Chiediamo misure di sicurezza concrete, che noi individuiamo nella costruzione di una doppia recinzione, nel suo oscuramento totale affinché sia impossibile vedere cosa accade all’interno, e nell’installazione di telecamere che monitorino i marciapiedi esterni". L’assessore al Demanio Loredana Paterna ha preso atto. "Non avevamo mai ricevuto segnalazioni su questa problematica. Insieme al settore del verde, per quanto possibile cercheremo una soluzione rapida. Ci spiace che queste informazioni non siano state condivise prima perché la priorità è dare un ambiente sicuro e confortevole".