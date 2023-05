"Sicurezza e strade ecco le emergenze"

1) La voglia di impegnarmi e mettermi a disposizione della comunità in cui vivo da 20 anni, la passione per il paese che mi ha accolto e il desiderio di riportare la politica locale in mezzo ai cittadini. Ho studiato e conosciuto la politica e le istituzioni grazie al lavoro trentennale da giornalista. Un “mestiere” (io lo chiamo ancora così) che mi ha insegnato ad ascoltare, ad approfondire, ad essere attento e determinato. Se eletto, però, sarò sindaco a tempo pieno.

2) Attenta. Attiva. Partecipata.

3) Abbiamo il compito di proteggere territorio e ambiente nelle nostre comunità, ma nel contempo il dovere di svilupparle per garantire ai giovani la possibilità di costruirsi un futuro qui. Bellinzago nei prossimi anni sarà finalmente interessata da interventi di edilizia residenziale (anche convenzionata) sulla base del Pgt. Per il futuro guardiamo alle sfide a cui siamo chiamati, dettate dai cambiamenti climatici e delle nuove normative urbanistiche.

4) Su medici e pediatri quello che può fare un Comune è davvero molto poco. E mi spaventa chi sostiene il contrario. Lo scorso anno abbiamo riqualificato e reso disponibile l’ambulatorio in Comune e ospitato per alcuni mesi una dottoressa. È disponibile per chi vorrà operare qui. Vi sono servizi di assistenza e accompagnamento rivolti ai più fragili e agli anziani che eroghiamo quotidianamente e continueremo a erogare.

5) Sicurezza, illuminazione e viabilità. Ci sono punti sul territorio di Bellinzago che necessitano di interventi urgenti, dal manto stradale all’illuminazione pubblica. Altra priorità l’incremento degli agenti di Polizia locale.

6) Indubbiamente risorsa. E lo dicono i numeri. Grazie all’Unione Adda Martesana possiamo contare su oltre 90 dipendenti con 10 responsabili, 12 agenti di Polizia Locale, oltre 400 mila euro di contributi statali e 180 mila euro di contributi regionali, che, ripartiti, sostengono la spesa corrente del bilancio. Le leggi e le normative nazionali sono tali per cui, un Comune come Bellinzago, da solo, non andrebbe da nessuna parte. E sarebbe obbligato a convenzioni con maggiori costi per la comunità.