Sicurezza, controlli, rifiuti Polizia locale in prima linea

NOVATE MILANESE

Tra le molte attività del Comando di polizia locale nel primo semestre dell’anno, spicca la conclusione di una lunga azione di controllo del territorio. Questa azione ha portato all’eliminazione di oltre 75 tonnellate di rifiuti pericolosi lasciati in un capannone abbandonato. Un’azione complessa e protrattasi nel tempo, con controlli settimanali, che ha consentito di impedire l’utilizzo dello stabile, di circa 1000 metri quadri, come dimora. Nell’ambito del controllo del territorio, particolare rilevanza hanno avuto l’individuazione di un laboratorio dal cui controllo sono emerse numerose irregolarità e la presenza di quattro cittadini stranieri. Analogamente gli uomini della polizia locale hanno individuato un’attività di volantinaggio con uso di mano d’opera irregolare, intercettando un veicolo con a bordo quattro cittadini extracomunitari impiegati nella distribuzione di volantini. Più volte il Comando è intervenuto anche nell’ambito del contrasto alla contraffazione dei documenti. "Dal 2004 il Comando novatese ha impegnato numerose risorse per il contrasto ai cosiddetti prestanome. In questi sei mesi siamo arrivati alla denuncia di una persona fisica e di una società, risultate intestataria di un numero abnorme di veicoli, oltre 100", spiega il comandante Francesco Rizzo. A questi si aggiunge il fronte dei reati ambientali. La locale ha identificato i responsabili di un grosso scarico di materiale. Infine 1864 violazioni al codice della strada, 180 controlli dei veicoli, 87 violazioni amministrative, 75 controlli cittadini extracomunitari, 24 ad attività produttive.Davide Falco