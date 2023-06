Sicurezza 7 giorni su 7 con il comando unico

di Roberta Rampini

Via libera alla convenzione per il comando unico di polizia locale tra Pogliano Milanese e Nerviano. Nel consiglio comunale poglianese la convenzione è stata votata solo della maggioranza, mentre a Nerviano c’è stato il voto favorevole oltre che di tutta la maggioranza anche dei gruppi Forza Italia e Fratelli d’Italia di minoranza. Contrari solo Lega e Partito democratico. L’iter per la creazione del comando unico si è concluso l’altro giorno con la firma della convenzione da parte dei sindaci Carmine Lavanga e Daniela Colombo.

"Sono molto soddisfatto per questa convenzione che va nella direzione di quanto indicato da Regione Lombardia. Finalmente riusciremo a fare quello che abbiamo sempre promesso ai cittadini poglianesi – commenta Lavanga – pattugliamenti serali nel week end con una pattuglia presente sul nostro territorio. Noi porteremo l’esperienza di questi anni per arginare il fenomeno della mala-movida. È innegabile che in quattro anni la situazione è migliorata, certamente possiamo fare anche molto per garantire la sicurezza. Non è escluso che la convenzione possa essere estesa in futuro anche ad altri Comuni e che Regione Lombardia possa mettere a disposizione dei finanziamenti".

La sede operativa sarà a Pogliano, mentre Nerviano trasferirà la sede amministrativa e lo sportello per i cittadini nel palazzo comunale di piazza Manzoni. Il comando unico avrà un organico complessivo di 18 agenti. Secondo le due amministrazioni comunali, questo accordo porterà vantaggi ai Comuni e una riduzione dei costi. Sarà garantita la presenza della polizia locale 7 giorni su 7. Il venerdì e sabato sarà garantito anche il servizio serale con almeno due agenti per turno: una pattuglia presidierà il territorio di Nerviano e un’altra pattuglia presidierà Pogliano.

E ancora sarà istituita una centrale operativa presidiata da un operatore radio con il compito di coordinare e coadiuvare il personale in servizio esterno. Inoltre avrà il monitoraggio di tutto il territorio: nella sala operativa infatti saranno installati tutti i monitor della video-sorveglianza e i portali di lettura targhe. Come in tutti i comandi, anche questo, avrà uffici specifici che si occuperanno di ambiente, indagini di polizia giudiziaria, decoro urbano, annonaria e infortunistica stradale.