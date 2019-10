Milano, 5 ottobre 2019 - Giù furti e rapine, crescono i reati legati agli stupefacenti. È la fotografia aggiornata della criminalità in città, delineata dai dati interforze al 30 settembre 2019 e illustrati ieri mattina nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto per l’occasione dal ministro dell’Interno (ed ex prefetto di Milano) Luciana Lamorgese: «Abbiamo registrato un calo complessivo dell’8,33% – ha spiegato la titolare del Viminale – anche se, al di là dei reati, conta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, ai quali interessa godere dei propri diritti di libertà».

Ecco le statistiche, che segnano una diminuzione generalizzata di quasi tutte le fattispecie di delitti denunciati rispetto allo stesso periodo del 2018 (1° gennaio-30 settembre). Come detto, il conto totale è calato dell’8,33%, passando in cifre da 105.466 a 96.679. Entrando nel dettaglio, le rapine sono passate da 1.822 a 1.657 (-9,06%): quelle in strada sono diminuite del 9,09% (da 1.276 a 1.160), mentre quelle in abitazioni e all’interno di esercizi commerciali sono calate rispettivamente da 57 a 48 e da 187 a 174; restano bassissimi i numeri relativi ai colpi in banca (da 4 a 3) e negli uffici postali (due raid nell’anno in corso, nel 2018 non ce n’era stato neppure uno). Flessione anche sul fronte dei furti (da 66.025 a 58.093 per un calo del 12,01%), con percentuali in doppia cifra soprattutto per raid in appartamento (-18,68%, da 4.507 a 3.665) e a bordo di auto (-21,79%, da 4.079 a 3.190). In netta diminuzione, stando a quanto emerso dall’analisi condivisa a Palazzo Diotti, pure furti con strappo (-24,88%, da 1.258 a 945) e borseggi (-11,01%, da 18.252 a 16.242). L’unica voce in aumento è legata le denunce per stupefacenti, passate da 1.512 a 1.587 (+4,96%).

Per quanto riguarda aree specifiche della metropoli, il ministro Lamorgese ha puntato i riflettori sulla Stazione Centrale, chiedendo ai vertici delle forze dell’ordine «di prestare massima attenzione e di fare controlli». Una riflessione a parte è stata dedicata al tema immigrazione: nel 2019, gli stranieri regolarmente soggiornanti sono aumentati da 499.718 a 502.646. In totale, sono stati 2.792 i cittadini ai quali è stato recapitato un provvedimento di espulsione: 967 sono stati accompagnati in maniera coattiva alla frontiera, l’equivalente di circa tre rimpatri al giorno in 9 mesi (erano stati 643 nel 2018), mentre altri 244 sono stati trattenuti presso i centri di permanenza per il rimpatrio (a tal proposito Lamorgese ha confermato che l’iter per l’apertura della struttura da 140 posti di via Corelli è in dirittura d’arrivo). «Sapete bene la mia idea di accoglienza legata all’immigrazione, però, in questo contesto, devo sottolineare – il commento del sindaco Giuseppe Sala – che mille clandestini sono stati rimpatriati quest’anno: non mi risulta che un tasso del genere ci sia in altre città italiane. Siamo per le braccia aperte, ma con il rispetto delle regole».