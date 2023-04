Siccità e pericolo crolli 59 alberi da abbattere

Al via i lavori di abbattimento di 59 alberi non più in salute a causa della siccità, di malattie o che rischiano di crollare, nella città di Rho. Ma il Comune assicura, "a compensazione verrà piantumato un numero doppio di esemplari". Le decisione è stata presa dopo il monitoraggio fatto da sei diversi agronomi specializzati: su 500 alberi ad alto fusto di diversa specie ed età presi in esame su tutto il territorio comunale, per 59 di loro è necessario il taglio definitivo. In particolare sono in condizioni critiche i filari alberati di via De Gasperi e Fontanili, alcuni alberi in piazza Visconti e piazza Libertà, oltre ad altri in scuole e parchi. Il loro abbattimento probabilmente avrà un impatto visivo forte, trattandosi di alberi grandi e a volte monumentali, ma il rischio crollo è molto alto e rappresentano un pericolo per la sicurezza di pedoni e automobilisti. Una delle cause principali del cattivo stato di salute è la siccità alla quale il Comune ha cercato di far fronte intensificando le annaffiature in modo significativo per sostenere le nuove piante e ridurre le perdite. Ma non è bastato. "Stiamo completando il monitoraggio di tutto il territorio, sia delle nuove piantumazioni che degli alberi già adulti - spiega l’agronomo Paolo Luigi Monti -. Il cambiamento climatico ci impone di rivedere le modalità di cura del verde, destinando nuove risorse alle annaffiature per non perdere il patrimonio verde. Il 2022 è stato l’anno più caldo e meno piovoso di sempre e il 2023 non sembra essere da meno". Ro.Ramp.