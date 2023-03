"Siamo allo sbando, subito un incontro pubblico per la sicurezza"

"Il problema sicurezza nella zona della stazione Centrale e strade limitrofe è diventato drammatico". Non usa mezzi termini la cordata di comitati di quartiere, che con il passare delle ore ha raccolto adesioni anche da altre zone, il giorno dopo la raffica di aggressioni e rapine tra via Sammartini e viale Doria. Chiede un incontro pubblico a Comune, Municipio 2 e 3, forze dell’ordine e Prefettura, "perché la situazione è fuori controllo e peggiora ogni giorno tra l’indifferenza di tutti. Siamo profondamente delusi e arrabbiati", evidenzia Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi e referente del Comitato Abruzzi-Piccinni. Insieme, l’associazione 4Tunnel, il comitato di corso Buenos Aires, quello di via Vitruvio e l’associazione piazza Caiazzo; ancora, Cittadini di viale Monza, il Comitato spontaneo di via Sammartini, Amministratori condominiali di via Pisani, Acp (Associazione commercianti di via Padova), Associazione Real Baires, Agiamo dei Giardini Montanelli, Centrale District, Coordinamento comitati milanesi e pure i City Angels.

"La situazione è insostenibile – sottolinea Irma Surico, referente di 4 Tunnel –. Il sindaco Sala ha elencato i controlli fatti ma siamo ben lontani dall’avere sicurezza: aggressioni, furti e rapine avvengono quotidianamente. Ci volevano i feriti, per capire che occorre fare di più? E ringraziamo che non ci siano stati morti. Ma non si può vivere così: di sera, abbiamo paura di uscire e di attraversare i nostri tunnel, che diventano meta di disperati. Parecchi dormono lì sotto, alcuni esagitati. E parlo dei tunnel che noi “monitoriamo“ come associazione, perché utilizzati dai cittadini per passare a piedi da una parte all’altra del quartiere: quelli in corrispondenze delle vie Fratelli Lumière, Varanini e Popoli UnitiSpoleto". Lunedì sera si erano espressi anche i cittadini del Comitato Cap 125: "Sappiamo quanto sia problematica la situazione attorno alla stazione Centrale. Ci sono “cani sciolti“ e pericolosi ma non è la prima volta che accadono fatti del genere a Milano, non solo nel nostro quartiere", parole di Loris Reale. Sebastiano Lo Monaco, del Bar Gluck, chiede "maggiore illuminazione e decoro in ogni strada. Nessuna esclusa". M.V.