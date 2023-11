Siae e Sm, autunno caldo: "Produzione e occupazione devono essere garantite"

Nell’ormai tradizionale presidio del giovedì, stavolta i lavoratori di Siae e della controllata Sm Optics si sono riuniti in un’assemblea sindacale fuori dai cancelli di via Buonarroti. Al loro fianco ieri c’erano anche le istituzioni e i vertici milanesi di Fiom e Cgil, che hanno annunciato un dicembre di mobilitazione se non si otterranno garanzie produttive e occupazionali. "Siamo ancora in attesa che l’azienda presenti il piano industriale di rilancio. Quando si prendono impegni, si rispettano. Siamo pronti a investire tutti i livelli istituzionali, aprendo interlocuzioni anche col ministero", ha spiegato Giorgio Pontarollo della segreteria milanese della Fiom.

"Vogliamo essere protagonisti del nostro futuro. La declinazione dei fondi pubblici deve essere trasparente: le risorse devono essere impiegate per la tenuta occupazionale. Da questo presidio rivendichiamo politiche industriali e di filiera con un’analisi complessiva del sistema economico nazionale". Del resto, le risorse pubbliche planate in via Buonarroti sono ingenti e non solo per il vecchio accordo di competitività, firmato quasi 10 anni fa con la Regione. "Queste due aziende insieme hanno preso 11 milioni di euro di finanziamenti, di cui gran parte col Pnrr – ha sottolineato Luca Stanzione, segretario generale della Cgil Milano –. Richiamiamo le istituzioni a ragionare con i lavoratori sul futuro di questa azienda. Un’azienda ritenuta strategica nel mondo e che ha ricevuto soldi pubblici proprio perché non si vuole che i suoi prodotti vengano fatti in Oriente. Ma se si continuerà questo processo di esternalizzazione, chi sarà più in grado di garantire quella sicurezza nel processo produttivo?".

Oggi i dipendenti, tra Siae e controllata SM Optics, sono quasi 800. Non si sono mai fermati nemmeno durante il lockdown. Nel futuro della multinazionale, leader nel settore delle telecomunicazioni, potrebbe esserci un colosso cinese, già fornitore, pronto a entrare e ricapitalizzare la società. "Durante gli stati di crisi non possiamo solo parlare di numeri, ma anche di professionalità. Stiamo rischiando di perdere valore nel sistema economico e produttivo italiano – ha commentato Elena Dorin, segretaria generale della Fiom Milano -. L’azienda deve assumersi le sue responsabilità di gestione e mancati investimenti. Rivendichiamo il diritto al lavoro, al salario e alla dignità che stanno intaccando".