Si spacciava per console: sconterà 8 anni

Si spacciava come esponente del consolato del Marocco e invece sarebbe stato uno dei promotori di un’associazione ritenuta responsabile di un giro di permessi di soggiorno facili rilasciati dall’Ufficio immigrazione della Questura, o dai commissariati Lorenteggio e Porta Genova, in cambio di denaro e di altre utilità come computer, cene o il pagamento del bollo auto. Così Said Sabbar, il marocchino sfuggito alla cattura nel 2017 e dichiarato latitante, è stato condannato dal tribunale milanese a 8 anni di carcere nel processo a carico di 10 persone finite alla sbarra in uno stralcio dell’indagine coordinata dal pm Paolo Filippini e che aveva portato agli arresti, tra gli altri, anche di sei poliziotti. I reati contestati a vario titolo sono associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso ideologico e accesso abusivo a sistema informatico. Il dibattimento che si è concluso, oltre a Sabbar, ha riguardato le posizioni di persone imputate a piede libero: oltre ai sei anni e mezzo a un agente di polizia, le altre pene inflitte si sono aggirate attorno a un anno di reclusione. Alla fine di gennaio 2020 erano state decise condanne che andavano da un anno e 7 mesi di carcere a otto anni e 9 mesi.