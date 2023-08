Si scaglia contro gli agenti Bloccato e denunciato

Si è scagliato contro gli agenti, fermi in piazza San Biagio per i quotidiani controlli del territorio. Erano “colpevoli”, a suo dire, di aver sanzionato un parente. Il 52enne, italiano residente ad Assago, ha sferrato un pugno a un agente, poi, visibilmente alterato da eccesso di alcol e droghe, ha cominciato a tirare calci e a dare spinte agli operatori per impedire loro di bloccarlo. Per fortuna, gli agenti hanno riportato solo ferite superficiali. Gli agenti hanno fermato il 52enne che aveva in mano una bottiglia di birra. È stato accompagnato negli uffici del comando e perquisito: in tasca aveva una dose di cocaina. Ora dovrà rispondere dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato segnalato alla prefettura per la detenzione di sostanze, nella quantità definita a uso personale. Inoltre, dovrà pagare 200 euro per due sanzioni: la prima è aver consumato alcolici in luogo pubblico e l’altra per ubriachezza molesta. Infine, a suo carico è stato emesso un daspo urbano di 48 ore.

Fra.Gri.