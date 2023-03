"Si punisce il dissenso" Caravaggio occupato

Dopo i blitz all’istituto Severi-Correnti, al classico Tito Livio, al Manzoni e al Boccioni, la settimana comincia con la quinta occupazione dell’anno: a protestare è l’artistico Caravaggio. I ragazzi hanno intenzione di restare giorno e notte fino a venerdì mattina, per poi unirsi al corteo dei Fridays for Future. "Ci troviamo costretti a manifestare contro questo sistema scolastico che non ci dà voce", scrivono nella nota inviata dal collettivo Casco, dopo la doppia assemblea plenaria che ha confermato l’occupazione. "È inaccettabile che ci sia tolto il diritto di manifestare il nostro dissenso, aggiungendo nel nostro regolamento sanzioni repressive. Passiamo 6 o più ore della nostra giornata in un ambiente che non è sicuro a livello strutturale ed emotivo. Vogliamo una scuola inclusiva che ci dia la possibilità di sviluppare e portare avanti le nostre passioni e necessità". Nel mirino l’edilizia scolastica carente e i fatti di Firenze: "Vogliamo una scuola antifascista".

Al Tito Livio intanto - dopo le polemiche e la “ripicca“ dei prof, che avevano annullato gite e attività extra in seguito all’occupazione (in 39 hanno firmato un documento sul tema), e dopo le reazioni a catena di genitori e liceali - cerca una tregua il preside Giorgio Galanti, scrivendo un’accorata lettera a tutta la comunità scolastica, proponendo la creazione di un "collettivo congiunto", "una sorta di assemblea ricostituente" formata da 10 genitori, 10 studenti, 10 docenti, il presidente del consiglio d’istituto, un rappresentante del personale e il dirigente stesso. "Per superare, insieme, la crisi".Si.Ba.