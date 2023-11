Si ferisce alla mano con una sega. Cade dal muletto alla Beretta

Due infortuni sul lavoro ieri mattina a Rho e a Trezzo. A Rho un operaio di 38 anni che stava lavorando alla ristrutturazione di una casa si è ferito a una mano con una sega circolare. È accaduto in una palazzina di via Volta, pochi minuti prima delle undici. L’uomo, secondo quanto riferito da Areu, ha riportato lesioni e traumi multipli a una mano. È scattato l’allarme, la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure mediche sul posto, l’operaio è stato portato in codice rosso alla Multimedica di Sesto San Giovanni. Nell’appartamento sono intervenuti anche gli agenti de Polizia di Stato del Commissariato di Rho per fare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e il rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il 38enne non è in pericolo di vita.

L’altro incidente sul lavoro è accaduto a Trezzo, un operaio è caduto dal muletto e si è ferito alla testa. Nuovo infortunio alla Beretta di Trezzo, dove un uomo è stato soccorso, ma non era lui alla guida del mezzo. Il dipendente, 59 anni, è stato trasportato in codice giallo al San Raffaele. In via Bandiera, sede del salumificio, quando è scattato l’allarme sono arrivate l’automedica da Capriate, Croce bianca di Melzo e polizia locale per i rilievi. Il ferito non ha mai perso conoscenza.Ro.Ramp.

Bar.Cal.