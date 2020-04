Stava facendo dei lavori nel giardino di casa quando il flessibile gli è scappato di mano e si è procurato una gravissima ferita all’addome. Infortunio ieri pomeriggio a Lainate. L’uomo, un pensionato di 67 anni, residente in via Don Radice, è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso, in codice rosso, al Niguarda. Il pensionato, ricoverato in prognosi riservata, è stato sottoposto ad accertamenti per stabilire la profondità della lesione. È intervenuta anche la polizia locale che ha ascoltato la testimonianza di alcuni familiari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ro.Ramp.