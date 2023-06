Si dimette Albertini (Pd) Al suo posto Marina Coppo

A poco meno di due anni dalle elezioni amministrative si registrano cambiamenti nella composizione del Consiglio comunale tra i banchi dell’opposizione: il consigliere del Pd Lorenzo Albertini si é dimesso per ragioni di lavoro. Come da ordine di lista a sostituirlo è stata chiamata Marina Coppo, volto noto della politica locale. La surroga avvenuta in Consiglio comunale dello scorso venerdì sera apre ad un curioso siparietto sulla procedura da adottare. Secondo il consigliere Roberto Maviglia (Cee), quel passaggio doveva essere sottoposto a votazione del Consiglio. Nulla di tutto questo. "Abbiamo preso - ha spiegato Angelo Guarneri sostituto del segretario generale nella seduta consiliare di venerdì scorso - nuova interpretazione della norma che rileva la surroga per cui è sufficiente una presa d’atto del consiglio comunale. Una spiegazione che non convince l’ex sindaco Roberto Maviglia che cita l’esempio della surroga per nuovoc consigliere in Città metropolitana con votazione di tutta l’assemblea. Stefano Dati