Si chiude il progetto Lab in progress con suoni e parole

Si conclude stasera con un evento il progetto Lab in progress. Alle 20.30 al Picchio Rosso, i giovani si raccontano attraverso suoni, parole e immagini nati dai percorsi e dagli incontri realizzati con il progetto e vissuti dai ragazzi nel corso di questi mesi. I giovani del cantiere Urban story presenteranno le interviste realizzate ad altri giovani di Garbagnate, e porteranno in scena la loro esperienza attraverso una performance originale creata interamente da loro. Nel corso della serata saranno attivi dei video con le interviste realizzate. I protagonisti del cantiere Ciak, si gira! proietteranno il cortometraggio scritto, diretto, interpretato da loro. Installazioni artistiche descriveranno l’incontro tra mappe e design nato dal cantiere Art & Craft.Il cantiere La bellezza imperfetta sarà presente con un’installazione che spiega il percorso sull’autoritratto intrapreso da alcuni studenti dell’ISS Russell-Fontana. Lab In Progress è un progetto dedicato ai giovani tra i 15 e i 25 anni, finanziato da Regione Lombardia.Davide Falco