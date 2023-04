Sì al progetto Le luci a led in tutta la città

Sarà una vera e propria trasformazione a led di tutti i punti luce pubblici quella che sarà realizzata sul territorio cormanese nel 2023. Pochi giorni fa, a cominciare dal manzoniano quartiere di Brusuglio, è iniziata la sostituzione delle prime lampadine, previste dal contratto Consip servizio luce 4, firmato dal Comune di Cormano e da Enel X non più di un mese fa. Grazie all’affidamento della gestione della pubblica illuminazione a Enel X Global Retail, la business line globale del Gruppo Enel e leader mondiale nello sviluppo delle soluzioni innovative a sostegno della transizione energetica, proprio la transizione energetica potrà essere sperimentata in città, con un risparmio dei consumi elettrici previsto fino al 75%. In effetti, il progetto, che avrà la durata di ben 9 anni, prevede il cambio di ben 2.313 apparecchi illuminanti, il rimontaggio o il refitting di altri 270 punti luce esistenti, l’ammodernamento di 80 lanterne semaforiche e di 11 segnali presenti sugli attraversamenti pedonali, con l’aggiunta di altre 73 nuove installazioni luminose nei 5 quartieri locali; il parco illuminante della città sarà a tecnologia led. Ma non solo: l’installazione dei quadri telecontrollati migliorerà decisamente la qualità del servizio dei lampioni, garantendo minori guasti e maggior tempestività nella loro risoluzione; il tutto, per una maggior sicurezza urbana delle strade e delle aree comunali. Infine, anche per la città di Cormano, le segnalazioni e le richieste di intervento diventano veloci, semplici e soprattutto digitali: basterà scaricare sugli smartphone l’App Enel X YoUrban.

Giuseppe Nava