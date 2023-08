Sì al coprifuoco a Pioltello: le risse sono rientrate

Il coprifuoco al Satellite e in piazza Garibaldi a Seggiano funziona: le risse nei quartieri difficili a Pioltello sono rientrate. Ma l’ordinanza della sindaca Ivonne Cosciotti può contare su un importante alleato, i pattugliamenti straordinari dei carabinieri nei due punti caldi: macchine e uomini guidati dal capitano Francesco Berloni sono un deterrente. Il provvedimento è stato firmato dalla prima cittadina "per frenare il consumo di alcol" e le serrande degli esercizi commerciali continueranno ad abbassarsi alle 21 il venerdì, sabato e domenica fino al 17 settembre. "Abbiamo deciso di limitare l’orario di apertura per tutelare il benessere di tutti e perché ci sia un utilizzo più corretto degli spazi pubblici". La misura ha l’obiettivo "di garantire la sicurezza di tutti e mantenere il decoro urbano, arginando e mettendo un freno all’ubriachezza molesta che sfocia in schiamazzi e liti, abbandono di bottiglie, spesso rotte e pericolose: tutte situazioni che minano la convivenza fra residenti". Nonostante gli interventi delle forze dell’ordine "è necessario un provvedimento di questo tipo". Lo scopo è prevenire, per centrare l’obiettivo, l’ordinanza fissa anche sanzioni: fino a 5mila euro di multa (minimo 500) per i titolari-trasgressori e chiusura dell’attività. Regole valide anche per distributori automatici e ambulanti nelle vie Tiepolo, Cilea, Bellini, Mozart, Leoncavallo, Wagner, Puccini, Bizet, Monteverdi e Cimarosa, comprese i giardini del Satellite e, naturalmente, in piazza Garibaldi.Bar.Cal.