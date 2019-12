Milano, 16 dicembre 2019 - A tu per tu con la tragedia della Shoah. Gli studenti del liceo scientifico Fermi hanno incontrato alcuni sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti. Il progetto realizzato dalla professoressa Francesca La Mantia con le classi prima Asu, Asp, Atr e terza A e B è stato un viaggio alle origini dell’indifferenza e dell’odio fino ad arrivare ai giorni nostri con l’elogio alla forza della senatrice a vita Liliana Segre.

«Questa esperienza - hanno spiegato gli studenti - ci ha aiutati a guardare il mondo dove viviamo, le violenze, l’odio che ci circonda per le strade e sui social, con altri occhi. Gli occhi di chi non può essere indifferente". Ad accogliere gli studenti alla residenza Arzaga della comunità ebraica di Milano c’erano Lia Servadio, Agata Goti Baueuer, Ida Lombroso, Clara Kopchowsky e Fortunata Castro. Nessuna presentazione, nessuna lezione, solo domande, tante domande: "Com’era la scuola negli anni ‘40?"; "Com’è cambiata la vostra vita con le leggi razziali?"; "Com’è stato tornare alla vita di sempre?"; "Quanto tempo siete state nei lager nazisti?"; "Com’è stato il viaggio per raggiungerli?". Tanto l’interesse ad approfondire e a capire, proprio perché, come spiega Ilaria Garruto, "leggere dai libri è una cosa, poter parlare e confrontarsi direttamente con chi ha vissuto quella tragedia è un’altra". Ed è proprio per questo che si fa, per ricordare e per evitare che questo possa risuccedere di nuovo. "A scuola fin da piccola mi hanno sempre isolata perché di colore - racconta Eleonora Jaho -. Anche alle pizzate non sono mai stata invitata e io avevo sempre paura".

Importante il messaggio che Agata Goti Baueuer, sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, ha voluto lanciare ai ragazzi: "Il vostro compito è quello di dire a tutte quelle persone che lanciano messaggi di odio di studiare, chiedendo prima il perché si comportano così. Oggi più che mai i giovani assimilano quello che sentono e lo riportano senza farsi una loro idea". Francesco De Giorgi ha portato la sua esperienza: "Alle medie avevo un compagno di classe brasiliano che veniva trattato male , io sono sempre rimasto al suo fianco". L’iniziativa, spiega una docente, è nata "dopo aver letto sui giornali che era stata assegnata la scorta a Liliana Segre. Viviamo tempi difficili e bui, dobbiamo tornare a parlare di questo. I testimoni di quegli anni stanno diventando sempre di meno ed è proprio il nostro compito continuare a ricordare quanto successo".