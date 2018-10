Milano, 6 ottobre 2018 - Aveva nascoste in casa circa 5mila dosi di shaboo per una valore al dettaglio tra i 70 e i 100 mila euro. Per questo, gli agenti dell'Unità Contrasto stupefacenti della Polizia Locale di Milano, coordinati dal comandante Marco Ciacci, hanno arrestato in viale Monte Ceneri, un 19enne di origine asiatica. Inoltre, addosso aveva oltre quattro grammi di metanfetamina ma, durante la perquisizione della stanza dove alloggiava, poco distante, è stato trovato il resto della sostanza stupefacente: 480 grammi, sotto il letto in undici involucri.

Il giovane era già stato arrestato della Polizia Locale nel dicembre del 2016, quando era ancora minorenne con in tasca oltre 62 grammi di shaboo. Fu il primo a finire in carcere a Milano in un indagine dell'Unità Contrasto Stupefacenti della Polizia Locale che dall'inizio di quest'anno ha arrestato in flagranza di reato 110 spacciatori e sequestrato complessivamente 2 chili e 300 grammi di metanfetamina.