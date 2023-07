Sgominata la banda del bancomat Le rapine col furgone stile Batman

di Barbara Calderola

Il regista era un 70enne emiliano trapiantato nell’hinterland, a Paderno Dugnano, capo indiscusso della banda del bancomat che in più di due anni ha progettato 12 colpi alle casse self-service di istituti bancari sparsi in quattro province: Brianza, Milano, Varese e Lecco. Ai suoi ordini, padre e figlio di origini campane, 57 e 32 anni, il primo residente a Rozzano, l’altro a Corsico. A segno cinque raid, più di 250mila il bottino rastrellato, falliti invece altri sette che avrebbero procurato al gruppetto un ulteriore tesoro di 330 mila euro. Fatale per il trio, l’ultimo assalto a Caronno Pertusella, dove alla fine di un’indagine certosina, il commando ha trovato sulla propria strada i carabinieri di Vimercate guidati dal maggiore Mario Amengoni e sopra la testa l’elicottero dell’Arma a proteggerne la cattura in flagrante. Il terzetto aveva messo a punto un piano che si ripeteva, puntuale, ogni volta, stessi dettagli, ma non è stato facile per gli investigatori rimettere insieme i pezzi. Individuato l’obiettivo per prima cosa i complici rubavano un furgone, custodito a Pero, che allestivano come una Bat-mobile, con teli che rendevano il mezzo una copia della macchina del super-eroe. Una nota creativa che non è sfuggita agli inquirenti. Ma erano le modifiche interne degne di un ingegnere a rendere il cabinato adatto allo scopo: il cassone veniva armato con una lunga barra di ferro, un vero e proprio ariete, che serviva a sfondare le vetrate blindate, e un braccio meccanico al quale fissare i cavi d’acciaio per sradicare le casse “fai da te”, poi, il tocco finale, il make-up da cartone animato per camuffare le targhe. L’inchiesta è scattata dopo i primi due episodi, uno a cavallo dell’altro, un anno fa: il debutto a Cavenago, riuscito, aveva fruttato 65mila euro, il secondo, saltato, ad Agrate, si era chiuso con il denaro salvo: 29mila euro. La ricostruzione dei movimenti dei responsabili grazie alle immagini in arrivo delle telecamere ha permesso ai militari di seguire in diretta i preparativi per l’ultimo blitz, nel Varesotto, e di cogliere gli autori sul fatto, dopo che avevano “prelevato” il bancomat che conteneva 42mila euro. Le modalità dell’azione e alcuni particolari hanno permesso agli investigatori di accertare che i tre erano protagonisti di altri 9 furti consumati fra maggio 2021 e ottobre 2022 in un territorio ampio: due a Nova Milanese, uno a Carnate e un altro a Muggiò, dove erano stati portati via in successione 50mila, 17mila, 33mila e 120mila euro. Mentre i colpi sfumati erano andati in scena a Bollate, Bussero, Arese, Parabiago, Calco. La Procura di Monza che coordina le indagini ha disposto il trasferimento in carcere per tutti, misura cautelare in attesa di processo. I tre sono stai separati, uno è a Busto Arsizio, l’altro a Opera e il terzo a Pavia. Per loro l’accusa è di furto in concorso, tentato furto e riciclaggio di veicoli.